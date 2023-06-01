Ученые научились синтезировать бионефть из водорослей

Российские ученые из Калининградского Балтийского федерального университета (БФУ) разработали способ, основанный на использовании крупных водорослей, отходов, включая избыточный ил, осадки сточных вод и древесные отходы.

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Путем нагревания смеси при высоком давлении в специальном реакторе до 300 градусов Цельсия, ученые получают нефтеподобное вещество. Это позволяет утилизировать органические отходы, снизить выбросы парниковых газов и заменить часть ископаемой нефти углеродно-нейтральной бионефтью.