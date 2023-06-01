Собственный смартфон есть у трети российских детей от 3 до 6 лет

Собственный смартфон есть у трети российских детей от трех до шести лет, а к 12-14 годам смартфоны имеют уже 90% детей. Такие данные получены Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ в ходе репрезентативного опроса населения России в возрасте 14 лет и старше, результаты которого опубликованы в четверг.

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В преддверии Международного дня защиты детей, отмечаемого 1 июня, ИСИЭЗ НИУ ВШЭ изучил, насколько включены в процессы цифровизации современные дети, и как эту включенность пытаются контролировать их родители.

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"Собственный смартфон появляется еще в дошкольном возрасте у каждого третьего ребенка (у 30% среди детей 3-6 лет), почти у каждого восьмого в том же возрасте есть планшет (13%), каждому двадцатому родители приобретают ноутбук, "умные" часы/фитнес-браслет (по 5%) или даже стационарный компьютер (4%). К 12-14 годам смартфоны имеют уже 90% детей, примерно у каждого пятого есть планшет (21%), ноутбук (20%) и/или стационарный компьютер (19%)", - говорится в исследовании.

Реже всего подросткам покупают "умные" часы и фитнес-браслеты (13%), очевидно из-за их ограниченного функционала, отмечается в документе.

Опрос ИСИЭЗ НИУ ВШЭ показал, что дети являются "важными агентами цифровизации их семей" - почти все (98%) домохозяйства, в составе которых несовершеннолетние, подключены к интернету, в то время как среди остальных таких лишь 80%. Среди домохозяйств с детьми младше 18 лет у 97% есть смартфоны (против 78% домохозяйств, в составе которых только взрослые), у 58% - ноутбуки (против 35%), у 43% - стационарные компьютеры (против 27%), у 42% - планшеты (против 24%).

Соцсети и контроль

Онлайн-среду юные россияне осваивают довольно активно, говорится в исследовании.

"Хотя бы время от времени в интернет выходят 99% респондентов в возрасте 14-17 лет. Почти все являются пользователями социальных сетей: 97% опрошенных подростков имеют аккаунт по крайней мере в одной из них. Эта доля - самая высокая среди всех возрастных групп", - говорится в сообщении ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Доступность цифровых устройств и возможности быстрого подключения к сети создают условия для формирования интернет-зависимости, признаки которой сегодня все чаще демонстрируют и дети. Для нивелирования связанных с нею рисков многие взрослые берут на себя функцию "цифрового контроля".

"Более половины родителей несовершеннолетних детей отслеживают их активность в сети: ограничивают время использования цифровых устройств (23%) или отдельных онлайн-сервисов (13%), в том числе с помощью специальных приложений (6%). Каждый пятый родитель блокирует возможность бесконтрольного использования гаджетов, устанавливая на них пароль (19%) или закрывая доступ к отдельным ресурсам (17%). Никак не ограничивают действия детей в интернете 44% родителей", - отмечается в исследовании.