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Wikimedia Foundation оштрафовали на три миллиона рублей

Организацию Wikimedia Foundation, которая поддерживает инфраструктуру для онлайн-энциклопедии «Википедия», оштрафовали на три миллиона рублей за отказ удалить статью с недостоверной информацией. Об этом сообщает ТАСС.

Wikimedia Foundation оштрафовали на 3 млн рублей
© Unsplash

Поводом послужила статья в «Википедии» о спецоперации на Украине, а именно о событиях в Харьковской области. Роскомнадзор потребовал удалить материал, однако организация этого не сделала.

В результате суд в Москве признал Wikimedia Foundation виновной по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).

Wikimedia Foundation многократно привлекалась к ответственности в России за отказ ограничить доступ к информации, подлежащей удалению. Так, ранее компанию оштрафовали на два миллиона рублей за неудаление материала с запрещенной информацией о 40-м инженерно-саперном полке Вооруженных сил РФ.

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