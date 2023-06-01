Ученые впервые получили рентгеновское изображение одиночного атома. Как сообщает Phys.org, это позволит узнать о взаимодействии элементов, что в будущем может серьезно изменить жизнь людей.

Отметим, что ученые достаточно давно научились получать изображения отдельных атомов — для этого использовался метод электронно-силовой микроскопии. Однако распознать в них химические элементы и изучить их химическую активность было все еще невозможно.

Работу по исследованию свойств одиночным атомов предоставили химики из Китая, США и Франции. Для эксперимента ученые использовали синхротрон APS в Аргоннской национальной лаборатории. С его помощью проводился рентгеноструктурный анализ образцов и, собственно, отдельных атомов.

В рамках эксперимента специалисты подводили кончик тончайшего зонда детектора и вели им над материалом в такой близости, чтобы электроны могли переходить с атомов на детектор — это расстояние в пределах нанометра. Сами электроны выбивались рентгеновским изучением из атомов. Проходя сквозь верхние орбитали они, по сути, передавали информацию о химической активности конкретного атома.

Ohio University