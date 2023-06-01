Россияне высказались о судьбе мессенджеров — 70 процентов убеждены, что именно они станут главным каналом коммуникации между людьми в будущем. Об этом говорит исследование VK Мессенджера и исследовательского холдинга Ромир, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Онлайн-опрос среди 1200 жителей крупных городов России старше 13 лет показал, что больше 80 процентов опрошенных намерены регулярно пользоваться мессенджерами в долгосрочной перспективе. Больше всего в такой способ общения верят участники опроса в возрасте от 14 до 18 лет (92 процента). Более двух третей респондентов уверены, что в будущем роль мессенджеров возрастет еще сильнее — в них появятся такие услуги, как, например, оформление визы, запись к врачу или оплата квитанций.

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Главным показателем для опрошенных стала технологичность мессенджеров. Две трети думают, что мессенджеры постоянно развиваются. 63 процента назвали их универсальными платформами. Половина опрошенных считают, что за последние несколько лет мессенджеры стали более инновационными, 58 процентов отметили повышение уровня удобства — пользователи ценят понятный интерфейс (75 процентов), быструю доставку сообщений и загрузку контента (66 процентов) и отсутствие рекламы (59 процентов).

Также исследование показало, что ожидания от мессенджеров в разных российских регионах различаются. Для жителей Северо-Кавказского федерального округа наиболее важными являются быстрая доставка сообщений, сохранение качества фото и видео, безопасность и функциональность. В то же время жители Дальнего Востока ценят удобство интерфейса и возможность обмена тяжелыми файлами, для жителей Приволжского округа крайне важна конфиденциальность. Самыми же лояльными к мессенджерам оказались жители Урала.

Приоритетными критериями в области безопасности стали, в частности, возможность настроить безопасное использование (например, двухфакторную аутентификацию) и наличие информационного центра, посвященного безопасности.