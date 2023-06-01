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Работу мозгового барьера научились оценивать без томографии

Ученые из России разработали новый способ оценки состояния отделяющего ткани мозга от крови барьера по отслеживаемым через электроэнцефалограммы маркерам работы «сосудов-пылесосов».

Работу мозгового барьера научились оценивать без томографии
© Ferra.ru

Исследователи из Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского разработали технологию оценки состояния гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) мозга, основанную на отслеживании работы лимфатических сосудов по электроэнцефалограммам (ЭЭГ). Работа ученых опубликована в Computational and Structural Biotechnology Journal.

Между кровью и тканями мозга существует система в виде белковых комплексов и мембранных структур, которые строго контролируют, что проходит в мозг — гематоэнцефалический барьер. С нарушением его работы связан целый ряд заболеваний — сахарный диабет, артериальная гипертензия, болезни Альцгеймера и Паркинсона, депрессии, дефицит сна, опухоли мозга и его травмы.

Однако систем, оценивающих состояние ГЭБ, крайне мало. В основном используется технически сложная контрастная магнитно-резонансная томография. Российские исследователи решили найти экспресс-метода оценки состояния ГЭБ, который мог бы применяться без ограничений.

Им удалось выяснить, что на открытие ГЭБ немедленно реагируют лимфатические сосуды. Эти «сосуды-пылесосы» выведению жидкость и содержащиеся в ней продуктов жизнедеятельности и токсины из тканей головного мозга во время сна. Такая реакция объясняется необходимостью не допустить накопления излишней воды в мозге.

Оценить работу сосудов-пылесосов можно, поняли ученые, проведя нелинейный анализ ЭЭГ. Исследователям удалось доказать, что ЭЭГ-маркеры работы лимфатических сосудов могут быть применены для оценки состояния ГЭБ.

Новый метод может применяться без ограничений, недорог и не требует долгого обучения медперсонала, подчеркивают ученые. Что важно, его можно применять во время анестезии пациентов.

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