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В России создали технологию 3D-печати ткани человека из живых клеток

Ученые из Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова и Центра химической физики имени Семенова РАН смогли создать технологию трехмерной биопечати человеческой ткани из живых клеток. Как сообщает РИА Новости, метод позволяет печатать органы для конкретного человека.

В России создали технологию 3D-печати ткани человека из живых клеток
© globallookpress.com

В рамках научной работы специалисты взяли два типа человеческих стволовых мезенхимных стромальных клеток (МСК) — из жировой ткани и из слизистой десны. Из биоматериала были сформированы сфероиды, которые используются в 3D-принтере как строительные блоки. Также в него были загружены специальные биочернила.

Полученные тканевые эквиваленты показали большую функциональность. Выяснилось, что свойства будущей ткани будут зависеть от выбора материала для печати. В частности, МСК из десны больше подходят для создания сосудов или костей, а из жировой ткани — для получения кожи.

В ходе исследования ученым удалось получить полностью функциональный живой тканевый эквивалент кожи. Он может использоваться при лечении диабетических и трофических язв, ожогов и других травм или дефектов, которые снижают регенерацию клеток кожи. Кроме того, полученную ткань можно использовать для экспериментов, что сократит количество исследований на животных.

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