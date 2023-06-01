В России создали технологию 3D-печати ткани человека из живых клеток

Ученые из Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова и Центра химической физики имени Семенова РАН смогли создать технологию трехмерной биопечати человеческой ткани из живых клеток. Как сообщает РИА Новости, метод позволяет печатать органы для конкретного человека.

В рамках научной работы специалисты взяли два типа человеческих стволовых мезенхимных стромальных клеток (МСК) — из жировой ткани и из слизистой десны. Из биоматериала были сформированы сфероиды, которые используются в 3D-принтере как строительные блоки. Также в него были загружены специальные биочернила.

Полученные тканевые эквиваленты показали большую функциональность. Выяснилось, что свойства будущей ткани будут зависеть от выбора материала для печати. В частности, МСК из десны больше подходят для создания сосудов или костей, а из жировой ткани — для получения кожи.