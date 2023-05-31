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НСН: в России началась тестовая блокировка VPN-сервисов

Россияне массово жалуются на сбои в работе различных VPN-сервисов, что может быть свидетельством блокировки подобных программ на территории РФ. Об этом сообщает Национальная служба новостей (НСН), ссылаясь на Telegram-канал экономиста и профессора МГУ Натальи Зубаревич.

Россияне пожаловались на массовые сбои в работе VPN
© газета.ру

«Судя по жалобам от пользователей «Билайна», «Ростелекома», МТС и других операторов, в России начали тестировать блокировку VPN-подключений на базе OpenVPN. На данный момент на территории РФ VPN используют около 25 млн человек», – написала Зубаревич в своем канале.

Информация о возможной блокировке VPN на территории РФ также появилась и на специализированном форуме NTC.party. Судя по записям пользователей площадки, проблемы с доступом к VPN наблюдают уже почти сутки. Жалобы на сбои приходят от людей из Москвы, Казани, Краснодара, Челябинска, Тулы и других крупных городов.

В России предложили эффективный способ блокировки VPN и нежелательных сайтов

Характерным проявлением «блокировки», по данным пользователей, является разрыв VPN-соединения спустя несколько секунд после его установления. Также есть предположение о том, что проблемы наблюдаются только с иностранными VPN-сервисами.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что исследователь в области кибербезопасности Джереми Фаулер обнаружил в свободном доступе не защищенную паролем базу данных, содержащую более 360 млн записей про клиентов популярного VPN-сервиса Super VPN.

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