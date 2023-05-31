Россияне пожаловались на массовые сбои в работе VPN

Россияне массово жалуются на сбои в работе различных VPN-сервисов, что может быть свидетельством блокировки подобных программ на территории РФ. Об этом сообщает Национальная служба новостей (НСН), ссылаясь на Telegram-канал экономиста и профессора МГУ Натальи Зубаревич.

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«Судя по жалобам от пользователей «Билайна», «Ростелекома», МТС и других операторов, в России начали тестировать блокировку VPN-подключений на базе OpenVPN. На данный момент на территории РФ VPN используют около 25 млн человек», – написала Зубаревич в своем канале.

Информация о возможной блокировке VPN на территории РФ также появилась и на специализированном форуме NTC.party. Судя по записям пользователей площадки, проблемы с доступом к VPN наблюдают уже почти сутки. Жалобы на сбои приходят от людей из Москвы, Казани, Краснодара, Челябинска, Тулы и других крупных городов.

Характерным проявлением «блокировки», по данным пользователей, является разрыв VPN-соединения спустя несколько секунд после его установления. Также есть предположение о том, что проблемы наблюдаются только с иностранными VPN-сервисами.