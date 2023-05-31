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В HP рассказали о создании компьютера с искусственным интеллектом

Гендиректор HP Inc. Энрике Лорес в интервью CNBC заявил, что компания работает над созданием компьютера с поддержкой искусственного интеллекта. Его ответы приводятся на сайте телеканала.

В HP рассказали о создании компьютера с искусственным интеллектом
© globallookpress.com

«Мы думаем, что есть возможность создать новую категорию ПК, которая приведет к их значительному обновлению. ИИ поможет нам переосмыслить, что такое персональный компьютер. Опыт, который смогут получить клиенты, будет сильно отличаться, и мы работаем со всеми ключевыми поставщиками программного обеспечения и компонентов, чтобы перепроектировать архитектуру ПК», — сказал Лорес.

По его мнению, компьютеры с поддержкой ИИ позволят пользователям создавать электронные таблицы и анализировать данные в «рекордно короткие сроки», а также «вести диалог о своих выводах». Лорес считает, что такие ПК могут появиться на рынке уже в 2024 году.

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