В HP рассказали о создании компьютера с искусственным интеллектом

«Мы думаем, что есть возможность создать новую категорию ПК, которая приведет к их значительному обновлению. ИИ поможет нам переосмыслить, что такое персональный компьютер. Опыт, который смогут получить клиенты, будет сильно отличаться, и мы работаем со всеми ключевыми поставщиками программного обеспечения и компонентов, чтобы перепроектировать архитектуру ПК», — сказал Лорес.