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В Windows 11 появились виджеты для контроля работы ПК

Microsoft добавила набор виджетов для мониторинга работы ПК в Windows 11. Они пока доступны в версии операционной системы для разработчиков. С помощью этих виджетов можно отслеживать тактовую частоту процессора, температуру видеокарты и скорость подключения к сети.

В Windows 11 появились виджеты для контроля работы ПК
© Windows

Как установить виджет контроля за процессором в Windows 11

Виджеты для мониторинга производительности в Windows 11 может установить любой желающий. Для этого нужно скачать приложение Dev Home Preview из магазина Microsoft. Потом нажать комбинацию клавиш Win + W и далее установить нужные элементы. Прямо в виджетах можно моментально останавливать процессы, которые, например, сильно грузят систему.

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Судя по первым отзывам, виджеты пока работают неидеально. Но текущая версия позволяет видеть работу всех ПК.

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