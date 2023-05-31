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MacRumors: iPhone 17 и 17 Plus получат LTPO-экраны с частотой до 120 Гц

Базовые модели iPhone 2025 года получат экраны с увеличенной диагональю, нестандартным соотношением сторон и адаптивной частотой развертки. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на аналитика и генерального директора Display Supply Chain Consultants Росса Янга.

В сети появились характеристики iPhone 17 и 17 Plus
© Twitter

По данным Янга, экраны iPhone 17 и 17 Plus увеличатся с 6,12 и 6,69 дюйма в iPhone 16 и 16 Plus до 6,27 и 6,86 дюйма соответственно, то есть разница составит 2,5%. Также изменится и соотношение сторон: актуальным является 19,5:9, а новым станет 19,6:9.

Еще дисплеи базовых iPhone образца 2025 года получат подложку LTPO для поддержки технологии адаптивной частоты развертки ProMotion. Благодаря ей экраны, в зависимости от сценария использования, смогут обновляться с частотой от 1 до 120 ГЦ.

Янг дает настолько подробный прогноз, поскольку считает, что iPhone 17 и 17 Plus унаследуют экраны, которые в 2024 году получат iPhone 16 Pro и Pro Max. По его сведениям, информация об этих новинках уже начала появляться среди участников отрасли и партнеров Apple.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что Росс Янг раскрыл подробности об MR-гарнитуре Apple, которую покажут уже 5 июня 2023 года.

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