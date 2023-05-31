«Инопланетяне уже здесь»: ученый РАН рассказал о пришельцах на Земле

В последнее время американские ученые регулярно говорят об инопланетянах. Только за последний месяц о контакте с внеземными цивилизациями сообщали специалисты из университетов Калифорнии и Стэнфорда. Однако своим словам никаких внятных подтверждений они не представили.

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Что могло бы стать неоспоримым доказательством посещения пришельцами Земли, «Вечерней Москве» рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

По его словам, подтверждением прибытия инопланетян на нашу планету может быть только материальный предмет, а не рассказы предполагаемых очевидцев.

— Это должны быть какие-то вещи, которые, с одной стороны, свидетельствуют о высоком уровне технологического развития, а с другой — никоим образом не относятся к земной цивилизации. Кроме того, это должны быть какие-то конкретные вещи, причем доступные для массовой проверки, — объяснил собеседник «ВМ».

При этом потенциальное прибытие пришельцев на Землю означает, что их цивилизация опережает человеческую в технологическом развитии.

— У нас есть довольно серьезная уверенность в том, что в Солнечной системе никакого разума, за исключением земного, нет, — говорит Вибе. — То есть если к нам на Землю прибывают разумные существа, они должны каким-то образом совершать межзвездные путешествия. А это тот вид деятельности, который человечеству даже близко сейчас недоступен.

Собеседник «ВМ» также подчеркнул, что пока никаких доказательств существования инопланетян и тем более их появления на Земле нет.