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В «материнках» Gigabyte нашли алгоритмы для тайного доступа в систему

В 271 модели материнских плат Gigabyte обнаружен бэкдор — алгоритм для тайного получения доступа к системе — позволяющий вскрывать защиту компьютеров.

В «материнках» Gigabyte нашли алгоритмы для тайного доступа в систему
© Ferra.ru

Найденная уязвимость позволяет запускаться произвольному коду, загружаемому из Сети, без шифрования и проверки подлинности. Это создаёт угрозу заражения системы любыми вирусами и заполучения злоумышленниками полного контроля над устройством.

Эксперты по безопасности, обнаружившие уязвимость, отметили, что среди потенциально уязвимых платформ находятся модели с чипсетами Intel и AMD последних нескольких лет, включая устройства на базе Z790 и X670.

При этом удалить бэкдор невозможно даже после переустановки операционной системы и полной очистки диска. Причина в том, что UEFI-код размещён в памяти материнской платы.

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