Браслеты матери Хеопса помогли раскрыть одну из давних тайн Египта

Международная команда ученых во главе с доктором Карин Совада, археологом из Университета Маккуори, впервые провела изотопный анализ украшений царицы Хетепхерес, матери знаменитого фараона Хеопса. Полученные данные позволили проследить происхождение серебра, из которых были изготовлены ее браслеты.

© Sowada et al., doi: 10.1016/j.jasrep.2023.103978

Результаты исследования представлены в журнале Journal of Archaeological Science: Reports, а коротко о них рассказывает Sci News. В древнеегипетских гробницах ранее было найдено большое количество различных украшений. Целая коллекция, в состав которой входили уникальные серебряные браслеты, была найдена и в гробнице царицы Хетепхерес. Она была матерью Хеопса, строителя самой знаменитой пирамиды, и считается одной из самых могущественных и влиятельных женщин за всю историю Древнего Египта.

Видео дня

Ее гробница была обнаружена в Гизе еще в 1925 году совместной экспедицией Гарвардского университета и Музея изящных искусств. До последнего времени происхождение найденных в усыпальнице украшений вызывало споры. Дело в том, что во времена Хетепхерес в Египте не было собственных серебряных рудников, и до середины бронзового века этот металл практически не упоминается в египетских письменных источниках. Однако в гробнице Хетепхерес была найдена самая большая и известная коллекция серебряных артефактов раннего Египта.

В новом исследовании ученые проанализировали состав царских браслетов при помощи нескольких передовых технологий. В числе прочего был проведен изотопный анализ. Изотопы представляют собой своего рода "отпечаток пальца", по которому достоверно можно определить, где именно была добыта руда. Доктор Совада и коллеги обнаружили, что браслеты Хетепхерес были изготовлены из сплава серебра с примесью меди, золота, свинца и других элементов.

Измеренное соотношение изотопов свинца указало ученым на руды, которые добывали в Кикладе на Эгейских островах, и, в меньшей степени, на Лаврион, город древнегреческой Аттики. Исследователи предполагают, что серебро египтяне приобрели, импортировав его через порт Библос на побережье Ливана. Это не только раскрыло тайну происхождения царских украшений, но и выявило самое раннее свидетельство торговых связей, существовавших между Египтом и Грецией. Проведенный анализ впервые предоставил и данные о методах обработки серебра египтянами.