Браслеты матери Хеопса помогли раскрыть одну из давних тайн Египта
Международная команда ученых во главе с доктором Карин Совада, археологом из Университета Маккуори, впервые провела изотопный анализ украшений царицы Хетепхерес, матери знаменитого фараона Хеопса. Полученные данные позволили проследить происхождение серебра, из которых были изготовлены ее браслеты.
Результаты исследования представлены в журнале Journal of Archaeological Science: Reports, а коротко о них рассказывает Sci News. В древнеегипетских гробницах ранее было найдено большое количество различных украшений. Целая коллекция, в состав которой входили уникальные серебряные браслеты, была найдена и в гробнице царицы Хетепхерес. Она была матерью Хеопса, строителя самой знаменитой пирамиды, и считается одной из самых могущественных и влиятельных женщин за всю историю Древнего Египта.
Ее гробница была обнаружена в Гизе еще в 1925 году совместной экспедицией Гарвардского университета и Музея изящных искусств. До последнего времени происхождение найденных в усыпальнице украшений вызывало споры. Дело в том, что во времена Хетепхерес в Египте не было собственных серебряных рудников, и до середины бронзового века этот металл практически не упоминается в египетских письменных источниках. Однако в гробнице Хетепхерес была найдена самая большая и известная коллекция серебряных артефактов раннего Египта.
В новом исследовании ученые проанализировали состав царских браслетов при помощи нескольких передовых технологий. В числе прочего был проведен изотопный анализ. Изотопы представляют собой своего рода "отпечаток пальца", по которому достоверно можно определить, где именно была добыта руда. Доктор Совада и коллеги обнаружили, что браслеты Хетепхерес были изготовлены из сплава серебра с примесью меди, золота, свинца и других элементов.
Измеренное соотношение изотопов свинца указало ученым на руды, которые добывали в Кикладе на Эгейских островах, и, в меньшей степени, на Лаврион, город древнегреческой Аттики. Исследователи предполагают, что серебро египтяне приобрели, импортировав его через порт Библос на побережье Ливана. Это не только раскрыло тайну происхождения царских украшений, но и выявило самое раннее свидетельство торговых связей, существовавших между Египтом и Грецией. Проведенный анализ впервые предоставил и данные о методах обработки серебра египтянами.
"Изображения, полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа, показывают, что браслеты были изготовлены путем ковки холоднообработанного металла с частым отжигом для предотвращения их поломки, - говорит профессор Дамиан Гор, археолог из Университета Маккуори. - В браслетах также использовался сплав с золотом, чтобы улучшить не только их внешний вид, но и способность придавать изделиям необходимую форму во время производства".