В России создали новый планшет Kvadra_T

Компания Yadro создала планшет Kvadra-T на базе OS Android Open Source Project, сообщается на сайте компании. В него также встроен магазины приложений Yadro и RuStore.

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Устройство предназначено для обычных пользователей, а бизнес-сегмент и госструктуры смогут выбрать его версию с предустановленной ОС «Аврора». В базе нового российского планшета Kvadra-T лежит 8-ядерный ARM-процессор с тактовой частотой до 2,4 ГГц,10,95-дюймовым IPS экраном с разрешением FullHD, 128 ГБ хранилищем и 6 ГБ оперативной памяти.

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Производить Kvadra-T будут на заводе полного цикла Yadro Fab Dubna в городе Дубна Московской области.

Планшеты выполнены в трёх цветах: «аргентум», «графит» и «серенити». Пользователям будут доступны аксессуары для планшета: клавиатура, чехол, стилус, в том числе, активный, и другие за дополнительную цену.

По словам генеральный директор «Yadro Клиентские Системы» Дмитрия Черкасова, компания хотела создать «продукт международного уровня, эстетически приятный и удобный в использовании, с актуальными техническими характеристиками».

«Дизайн планшета, как и весь бренд Kvadra, вдохновлен произведением супрематиста "Чёрный квадрат" Казимира Малевича. Создание Kvadra_T было определённым вызовом, и мы верим, что наш подход станет новой нормой в разработке пользовательских девайсов в нашей стране», — отметил он.

Ранее стало известно, что компания F+ tech выпустит смартфон и планшет, которые будут работать на отечественной операционной системе «Аврора» от «Ростелекома». Устройства предназначены для госучреждений и российских корпорации.