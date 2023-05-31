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В России создали новый планшет Kvadra_T

Компания Yadro создала планшет Kvadra-T на базе OS Android Open Source Project, сообщается на сайте компании. В него также встроен магазины приложений Yadro и RuStore.

В России создали новый планшет Kvadra_T
© sostav.ru

Устройство предназначено для обычных пользователей, а бизнес-сегмент и госструктуры смогут выбрать его версию с предустановленной ОС &laquo;Аврора&raquo;. В базе нового российского планшета Kvadra-T лежит 8-ядерный ARM-процессор с тактовой частотой до 2,4 ГГц,10,95-дюймовым IPS экраном с разрешением FullHD, 128 ГБ хранилищем и 6 ГБ оперативной памяти.

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Производить Kvadra-T будут на заводе полного цикла Yadro Fab Dubna в городе Дубна Московской области.

Планшеты выполнены в трёх цветах: &laquo;аргентум&raquo;, &laquo;графит&raquo; и &laquo;серенити&raquo;. Пользователям будут доступны аксессуары для планшета: клавиатура, чехол, стилус, в том числе, активный, и другие за дополнительную цену.

По словам генеральный директор &laquo;Yadro Клиентские Системы&raquo; Дмитрия Черкасова, компания хотела создать &laquo;продукт международного уровня, эстетически приятный и удобный в использовании, с актуальными техническими характеристиками&raquo;.

&laquo;Дизайн планшета, как и весь бренд Kvadra, вдохновлен произведением супрематиста &quot;Чёрный квадрат&quot; Казимира Малевича. Создание Kvadra_T было определённым вызовом, и мы верим, что наш подход станет новой нормой в разработке пользовательских девайсов в нашей стране&raquo;, &mdash; отметил он.

Ранее стало известно, что компания F+ tech выпустит смартфон и планшет, которые будут работать на отечественной операционной системе &laquo;Аврора&raquo; от &laquo;Ростелекома&raquo;. Устройства предназначены для госучреждений и российских корпорации.

Речь идёт о смартфоне R570 и планшете Life Tab Plus. Компания намерена производить их на контрактных мощностях в Калининграде, устанавливать операционную систему будут там же. На устройства предустановят антивирус &laquo;Лаборатории Касперского&raquo; и офисный пакет &laquo;МойОфис&raquo;. Смартфон R570 получит 5,7-дюймовый экран, 64 Гб постоянной памяти, а также &laquo;Аврору&raquo; 4.0. Телефон выдержит погружение в воду на 1,5 м и падение с высоты 1,5 м. Планшет F+ Lite Tab Plus будет иметь 10,1-дюймовый дисплей и 32/64 Гб встроенной памяти, а также поддержку SIM-карты.

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