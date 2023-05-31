В России создали новый планшет Kvadra_T

Компания Yadro создала планшет Kvadra-T на базе OS Android Open Source Project, сообщается на сайте компании. В него также встроен магазины приложений Yadro и RuStore.
Устройство предназначено для обычных пользователей, а бизнес-сегмент и госструктуры смогут выбрать его версию с предустановленной ОС «Аврора». В базе нового российского планшета Kvadra-T лежит 8-ядерный ARM-процессор с тактовой частотой до 2,4 ГГц,10,95-дюймовым IPS экраном с разрешением FullHD, 128 ГБ хранилищем и 6 ГБ оперативной памяти.
Производить Kvadra-T будут на заводе полного цикла Yadro Fab Dubna в городе Дубна Московской области.
Планшеты выполнены в трёх цветах: «аргентум», «графит» и «серенити». Пользователям будут доступны аксессуары для планшета: клавиатура, чехол, стилус, в том числе, активный, и другие за дополнительную цену.
По словам генеральный директор «Yadro Клиентские Системы» Дмитрия Черкасова, компания хотела создать «продукт международного уровня, эстетически приятный и удобный в использовании, с актуальными техническими характеристиками».
«Дизайн планшета, как и весь бренд Kvadra, вдохновлен произведением супрематиста "Чёрный квадрат" Казимира Малевича. Создание Kvadra_T было определённым вызовом, и мы верим, что наш подход станет новой нормой в разработке пользовательских девайсов в нашей стране», — отметил он.
Ранее стало известно, что компания F+ tech выпустит смартфон и планшет, которые будут работать на отечественной операционной системе «Аврора» от «Ростелекома». Устройства предназначены для госучреждений и российских корпорации.
Речь идёт о смартфоне R570 и планшете Life Tab Plus. Компания намерена производить их на контрактных мощностях в Калининграде, устанавливать операционную систему будут там же. На устройства предустановят антивирус «Лаборатории Касперского» и офисный пакет «МойОфис». Смартфон R570 получит 5,7-дюймовый экран, 64 Гб постоянной памяти, а также «Аврору» 4.0. Телефон выдержит погружение в воду на 1,5 м и падение с высоты 1,5 м. Планшет F+ Lite Tab Plus будет иметь 10,1-дюймовый дисплей и 32/64 Гб встроенной памяти, а также поддержку SIM-карты.