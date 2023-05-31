Телескоп «Кеплер» нашел три экзопланеты в последние дни своей работы

Американские ученые выяснили, что телескоп «Кеплер» в последние дни или даже часы своей работы обнаружил три экзопланеты (планеты за пределами Солнечной системы. Об этом сообщает MIT News.

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К настоящему моменту подтверждено существование более пяти тысяч планет за пределами нашей Солнечной системы. Более половины из них были обнаружены орбитальным телескопом NASA «Кеплер» - обсерваторией, которая надолго пережила запланированный срок своей миссии.

Более девяти с половиной лет «Кеплер» сканировал небо в поиске периодических провалов в звездном свете, которые могут свидетельствовать о присутствии планеты. 30 октября 2018 года у «Кеплера» закончилось топливо и он был официально выведен из эксплуатации.

Астрономы из Массачусетского технологического института и Висконсинского университета в Мадисоне с помощью независимых ученых выявили, возможно, последние планеты, обнаруженные «Кеплером».

Команда проанализировала данные телескопа за последнюю неделю его работы и обнаружила три звезды, у двух из которых точно есть планеты. Одна из них - K2-416 b, планета, которая примерно в 2,6 раза больше Земли, она делает оборот вокруг своей звезды примерно за 13 дней. Вторая - K2-417 b, планета, которая чуть более чем в три раза больше Земли и делает оборот вокруг своей звезды каждые шесть с половиной дней.

Из-за своего размера и близости к звездам обе планеты считаются «горячими мининептунами». Они расположены примерно в 400 световых годах от Земли.

У третьей звезды есть «кандидат в планеты» - EPIC 246251988 b, самый большой из трех миров, почти в четыре раза больше Земли. Ученые предположили, что это тело размером с Нептун обращается вокруг своей звезды примерно за десять дней и находится в 1200 световых годах от Земли.