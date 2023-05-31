«Роскосмос» планирует изменить свой логотип

«Роскосмос» планирует изменить собственный логотип. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный портал проектов нормативных актов.

Сейчас логотип государственной корпорации представляет собой красную стрелку, символизирующую ракету, которая расположена поверх серого эллипса, который является орбитой. Указанные элементы расположены на фоне в виде круга темно-синего цвета, который предлагается убрать.

Также в проекте приказа отмечается, что эмблема может выполняться в многоцветном и одноцветном вариантах, в том числе и с латинским написанием «Роскосмос». В результате она будет соответствовать товарному знаку госкорпорации.