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«Роскосмос» планирует учредить эмблему

«Роскосмос» планирует изменить собственный логотип. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный портал проектов нормативных актов.

«Роскосмос» планирует изменить свой логотип
© РИА Новости

Сейчас логотип государственной корпорации представляет собой красную стрелку, символизирующую ракету, которая расположена поверх серого эллипса, который является орбитой. Указанные элементы расположены на фоне в виде круга темно-синего цвета, который предлагается убрать.

Также в проекте приказа отмечается, что эмблема может выполняться в многоцветном и одноцветном вариантах, в том числе и с латинским написанием «Роскосмос». В результате она будет соответствовать товарному знаку госкорпорации.

Напомним, что в мае 2022 года госкорпорация временно меняла свой логотип — тогда его заменили на красную звезду в память о погибших в Великой Отечественной войне и в честь великих достижений СССР в космосе.

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