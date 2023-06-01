Что такое астероиды и чем они отличаются от комет или метеоритов

Космос полон неразгаданных тайн и любопытных явлений, и астероиды — безусловно одно из них. Портал space.com рассказал, что такое астероиды, из чего они состоят и каков шанс, что гигантский астероид столкнется с Землей.

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Что такое астероиды

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Астероиды — скалистые остатки породы, дошедшие до нашей эры со времен формирования солнечной системы и ее планет 4,6 млрд лет назад. Согласно NASA, большая часть астероидов берет путь из главного астероидного пояса, который расположен между Марсом и Юпитером. По подсчетам космического агентства, общая численность астероидов превышает 1 млн.

Раньше астероиды также называли «малыми планетами»: они могут достигать диаметра примерно до 500 км и порой имеют собственные спутники. Кроме того, астероиды способны формироваться в самых разных формах.

Чем астероиды отличаются от комет и метеоритов

По определению NASA, астероид — это «сравнительно малый, инактивный, скалистый объект, вращающийся вокруг солнца», тогда как комета — «сравнительно малый, иногда активный объект, чьи льды испаряются при солнечном свете, формируя атмосферу из газа и пыли, а также (иногда) хвост». Что касается метеоритов, то они характеризуются как «метеороиды, которые перенесли вхождение в земную атмосферу и приземлились на поверхность планеты». Наконец, метеоры — это «световые явления, которые происходят в результате сгорания метеороида при входе в земную атмосферу».

NASA

Из чего состоят астероиды

По составу астероиды делятся на три широких группы. Класс C (углеродные) состоит из глины и кремния, класс S (каменные) — из силикатов и никель-железа, класс М (железные) — из никель-железа. Помимо этого, астероиды также различаются по плотности. Некоторые представляют собой цельные плотные объекты, тогда как другие больше похожи на дрейфующие груды материалов, состоящие из множества мелких объектов, связанных гравитацией.

Часто или астероиды падают на Землю

Астероиды, обладающие достаточным размером, чтобы причинить какой-либо ущерб, падают на Землю примерно раз в столетие. Объекты поменьше, размером со стол, падают где-то раз в месяц, но они сгорают ярким пламенем в атмосфере. Чем больше астероиды, тем реже они попадают на нашу планету.

По подсчетам NASA, на нашу планету ежегодно падает около 100 тонн материалов из космоса, однако астероиды составляют лишь долю от этой суммы. Они попадали на Землю гораздо чаще в раннем периоде существования солнечной системы, особенно между 7,8 млн и 11,7 млн лет назад, когда обстоятельства были более хаотичными. Бомбардировка нашей планеты астероидами могла сыграть важную роль в зарождении жизни: ученые полагают, что именно благодаря им вода распространилась по поверхности Земли.

Можно ли спасти Землю от столкновения с астероидом

Из множества астероидов, способных причинить непоправимый урон планете, человечество обнаружило и зафиксировало где-то 40% потенциально опасных объектов. Из-за этого всегда есть риск катастрофы, и ученые активно разрабатывают меры безопасности. Например, опыт DART, который прошел в сентябре 2022 года: тогда NASA успешно изменила орбиту астероида, столкнув его с управляемым космическим аппаратом.