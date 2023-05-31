$80.69+0.6386.51+0.61

Глава «Роскосмоса» призвал открыть серийное производство спутников в России

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что нужно построить в России завод для серийного производства спутников на рубеже 2025-2026 годов. Об этом говорится на сайте госкорпорации.

Глава «Роскосмоса» призвал открыть серийное производство спутников
© РИА Новости

«Не нужно изобретать велосипед, нужно строить завод в России, чтобы иметь производственный актив на рубеже 2025-2026 года, чтобы можно было серийно выпускать около 250 спутников в год, что сейчас нам и нужно», — сказал Борисов.

Ранее в «Роскосмосе» сообщали, что первый радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» выведен на заданную орбиту. Космический аппарат был запущен с космодрома «Восточный» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» в 00:14 мск. По информации «Роскосмоса», средства выведения спутника на орбиту отработали штатно. «Кондор-ФКА» предназначен для всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий