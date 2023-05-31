Завершено проектирование полностью российского спутника связи

Проектирование российского космического аппарата связи и вещания «Экспресс-АМУ4» завершено. Об этом в Telegram сообщает компания «Решетнев».

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В настоящее время идет выпуск соответствующей конструкторской документации. Отмечается, что спутник планируется изготовить на базе платформы среднего класса «Экспресс-1000», которая подвергается модификации согласно программе импортозамещения.