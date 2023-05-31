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Завершено проектирование полностью российского спутника связи

Проектирование российского космического аппарата связи и вещания «Экспресс-АМУ4» завершено. Об этом в Telegram сообщает компания «Решетнев».

Завершено проектирование полностью российского спутника связи
© «Роскосмос»

В настоящее время идет выпуск соответствующей конструкторской документации. Отмечается, что спутник планируется изготовить на базе платформы среднего класса «Экспресс-1000», которая подвергается модификации согласно программе импортозамещения.

В октябре генеральный директор компании «Космическая связь» Алексей Волин заявил, что предприятия российской ракетно-космической отрасли начали производство полностью отечественного спутника связи. По данным РИА Новости, соответствующим космическим аппаратом станет «Экспресс-АМУ4».

В ноябре 2013 года Олег Остапенко, занимая должность главы федерального космического агентства «Роскосмос», предложил Дмитрию Рогозину, бывшему вице-премьеру российского правительства, сделать компанию «Решетнев» монопольным поставщиком телекоммуникационных спутников.

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