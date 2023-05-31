$80.69+0.6386.51+0.61

Самый смертоносный паук в мире может изменять свой яд в зависимости от настроения

Самый смертоносный паук в мире может изменять свой яд в зависимости от настроения. Как сообщает Science alert, воронковые пауки могут влиять на его состав частотой сердечных сокращений и поведением.

Самый смертоносный паук в мире может изменять свой яд в зависимости от настроения
© Jcu.edu.au

Яд таких пауков предмет детального внимания ученых по ряду причин. Он представляет собой сложную смесь различных соединений. Ее составляющие имеют множество потенциальных применений — от натуральных пестицидов до фармацевтических препаратов. Кроме того, нужны они и для выработки противоядия.

Воронковые пауки имеют самые сложные по своему составу яды. Как отмечает биолог Линда Эрнандес Дюран из Университета Джеймса Кука в Австралии, их изучение позволит раскрыть потенциал этого вещества.

Ученые собрали четыре вида австралийских воронкообразных пауков, а после начали их испытывать — они проверяли их поведение в различных ситуациях, измеряя частоту сердечных сокращений с помощью лазерного экрана. После у них собрали яд, который исследовали с помощью масс-спектрометра.

Три вида не продемонстрировали особых результатов, однако настоящий воронковый паук (Hadronyche valida), как оказалось, меняет свой яд в зависимости поведения. У этого вида высокая частота сердечных сокращений и «защитная» стойка вызывали изменения в составе яда. Кроме того, выяснилось, что пауки могут специально усиливать выработку яда, когда им угрожают, и замедлять ее в спокойном состоянии.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий