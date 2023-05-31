Самый смертоносный паук в мире может изменять свой яд в зависимости от настроения. Как сообщает Science alert, воронковые пауки могут влиять на его состав частотой сердечных сокращений и поведением.

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Яд таких пауков предмет детального внимания ученых по ряду причин. Он представляет собой сложную смесь различных соединений. Ее составляющие имеют множество потенциальных применений — от натуральных пестицидов до фармацевтических препаратов. Кроме того, нужны они и для выработки противоядия.

Воронковые пауки имеют самые сложные по своему составу яды. Как отмечает биолог Линда Эрнандес Дюран из Университета Джеймса Кука в Австралии, их изучение позволит раскрыть потенциал этого вещества.

Ученые собрали четыре вида австралийских воронкообразных пауков, а после начали их испытывать — они проверяли их поведение в различных ситуациях, измеряя частоту сердечных сокращений с помощью лазерного экрана. После у них собрали яд, который исследовали с помощью масс-спектрометра.