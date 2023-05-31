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Американский ученый заявил о присутствии инопланетян на Земле

Профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил, что инопланетяне посещали Землю и все еще остаются здесь. Об этом пишет газета Daily Mail.

Профессор Стэнфорда рассказал о присутствии инопланетян на Земле
© Газета.ru

Он абсолютно убежден, что пришельцы бывали на Земле и допускает, что люди даже видели их, но, словно представители южноамериканских племен, впервые увидевших испанские корабли, не заметили в этом ничего особенного.

«Они (инопланетяне — «Газета.Ru») появляются и говорят: «Кто из вас достаточно умен, чтобы понять, на что вы смотрите? Способны ли вы увидеть то, что находится перед вами в его истинной форме?» — сказал Нолан.

Кроме того, ученый отметил, что присутствовал на слушаниях по внеземной жизни в конгрессе.

Также Нолан рассказал о существовании людей, занимающихся «программами обратного проектирования сбитых летательных аппаратов» и в перспективе, по его мнению, это может привести к настоящей технической революции.

Ранее ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны выяснили, что люди могли не вступить в контакт с пришельцами из-за того, что Земля находится в «пузыре радиомолчания».

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