Японцы считают, что северокорейская ракета не смогла выйти в космос

Стартовавшая северокорейская ракета, а равно какие-либо другие объекты не выходили в космическое пространство, сообщает со ссылкой на японские правительственные источники телеканал NHK.

По имеющимся у них данным, ракета в ходе полета пропала с радаров, часть ее упала в море возле западного побережья Корейского полуострова. В свою очередь, южнокорейские военные сообщили, что ракета КНДР могла взорваться в воздухе. Ранее сообщалось, что запущенная КНДР в южном направлении космическая ракета-носитель пролетела над Жёлтым морем и не затронула столичный регион Южной Кореи.