Глава NASA заявил о недопустимости «присвоения» Китаем мест на Луне

Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон заявил, что нельзя допустить занятия Китаем участков Луны, на которых имеется вода, сообщает испанская газета Mundo.

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По словам Нельсона, вода является источником водорода и кислорода. Поэтому с участков Луны, на которых есть вода, можно получить кислород для дыхания и водород для производства топлива.

При этом директор NASA подчеркнул, что эти ресурсы необходимо защитить для мирового сообщества от претензий Китая. Поэтому, сказал Нельсон, в США не хотят, чтобы Китай оправился на Луну и «присвоил там места».

Ранее управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) заявило, что планирует осуществить высадку своих космонавтов на поверхность Луны до 2030 года.

«По плану проекта <…> китайцы впервые высадятся на Луне до 2030 года, в ходе данной миссии два космонавта будут управлять пилотируемым луноходом», — сообщило CMSA.