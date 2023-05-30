Соседи Маска раскритиковали бизнесмена

Масштабные строительные проекты бизнесмена Илона Маска в Техасе вызвали недовольство местных жителей, пишет обозреватель Жанна Уэлен в статье для The Washington Post.

По данным Уэлен, на первоначальном этапе жители штата благожелательно восприняли проекты Маска, а также то, что он намеревается вложить в штат значительные инвестиции.

В дальнейшем отношение техасцев значительно ухудшилось, отмечает автор статьи. В особенности тех, чьи расположенные в сельской местности дома оказались по соседству с гигантскими строительными площадками.

Программист Чап Эмброуз рассказал, что всегда был поклонником Маска и остается им в настоящее время. Вместе с тем, его пугает то, что большие склады и крупные стройки возникли на зеленых пастбищах, на которых ранее пасся скот.

Маура Эмброуз, жена программиста, подчеркнула, что работы ведутся «24 часа в сутки, 7 дней в неделю». Она добавила, что ночью площадки освещаются прожекторами.

Фермер Скип Коннетт заявил, что некогда пасторальная земля превратилась в гигантскую промышленную зону. Он подчеркнул, что сотрудники Маска не соблюдают соответствующие нормативы и игнорируют правила.

«Нет зонирования, нет правил. Это Дикий Запад», - заметил Коннет.