$80.69+0.6386.51+0.61

Соседи Маска раскритиковали бизнесмена

Масштабные строительные проекты бизнесмена Илона Маска в Техасе вызвали недовольство местных жителей, пишет обозреватель Жанна Уэлен в статье для The Washington Post.

Соседи Маска раскритиковали бизнесмена
© globallookpress.com

По данным Уэлен, на первоначальном этапе жители штата благожелательно восприняли проекты Маска, а также то, что он намеревается вложить в штат значительные инвестиции.

В дальнейшем отношение техасцев значительно ухудшилось, отмечает автор статьи. В особенности тех, чьи расположенные в сельской местности дома оказались по соседству с гигантскими строительными площадками.

Программист Чап Эмброуз рассказал, что всегда был поклонником Маска и остается им в настоящее время. Вместе с тем, его пугает то, что большие склады и крупные стройки возникли на зеленых пастбищах, на которых ранее пасся скот.

Маура Эмброуз, жена программиста, подчеркнула, что работы ведутся «24 часа в сутки, 7 дней в неделю». Она добавила, что ночью площадки освещаются прожекторами.

Фермер Скип Коннетт заявил, что некогда пасторальная земля превратилась в гигантскую промышленную зону. Он подчеркнул, что сотрудники Маска не соблюдают соответствующие нормативы и игнорируют правила.

«Нет зонирования, нет правил. Это Дикий Запад», - заметил Коннет.

Мел Хамнер, уполномоченный округа Бастроп, на территории которого ведется строительство, заявил, что масштабы работ больше, чем округ в состоянии выдержать. Он констатировал, что у местных чиновников не хватает полномочий, чтобы что-то изменить.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий