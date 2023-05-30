Ученые предупредили о магнитной буре

Астрономы во вторник, 30 мая, зафиксировали сильные вспышки на Солнце. Согласно их прогнозам, это природное явление приведет через двое суток к геомагнитному шторму на Земле, пишет РЕН ТВ.

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Сила магнитной бури предположительно составит пять баллов по девятибалльной шкале.

Напомним, что показатели от 1 до 3 подразумевают спокойную магнитосферу, от 3 до 4 - возбужденную магнитосферу, а более высокие показатели означают магнитную бурю класса G1.

Специалисты считают бури такого класса слабыми, значительно уступающим по силе G2-G5. Вместе с тем, G1 нередко приводит к сбоям систем энергоснабжения, негативно влияет на маршруты миграции птиц и животных.