$80.69+0.6386.51+0.61

Популярный VPN-сервис раскрыл данные всех своих клиентов

Исследователь в области кибербезопасности Джереми Фаулер обнаружил в свободном доступе не защищенную паролем базу данных, содержащую более 360 млн записей про клиентов популярного VPN-сервиса Super VPN. Об этом специалист рассказал в блоге на VPNMentor.

Популярный VPN-сервис раскрыл данные всех своих клиентов
© Газета.Ru

По его словам, база данных на 133 ГБ касалась всех пользователей Super VPN. В ней содержатся адреса электронной почты и ссылки на сайты, которые посещал пользователь.

Также в утечке оказались списки серверов, к которым подключались пользователи, их уникальные идентификаторы, секретные ключи, модели смартфонов или других устройств.

По словам Фаулера, Super VPN является популярным сервисом, так как в магазинах приложений App Store и Google Play его загрузили более 100 млн раз.

«Компания не предоставляет конкретной информации о своем местонахождении на веб-сайте, что вызывает опасения по поводу прозрачности и безопасности этого бесплатного VPN-сервиса», — заключил исследователь.

Ранее в мае пользователи Windows 11 сообщили о заметном снижении скорости VPN-соединения после установки майского обновления операционной системы от Microsoft.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий