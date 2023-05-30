Популярный VPN-сервис раскрыл данные всех своих клиентов

Исследователь в области кибербезопасности Джереми Фаулер обнаружил в свободном доступе не защищенную паролем базу данных, содержащую более 360 млн записей про клиентов популярного VPN-сервиса Super VPN. Об этом специалист рассказал в блоге на VPNMentor.

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По его словам, база данных на 133 ГБ касалась всех пользователей Super VPN. В ней содержатся адреса электронной почты и ссылки на сайты, которые посещал пользователь.

Также в утечке оказались списки серверов, к которым подключались пользователи, их уникальные идентификаторы, секретные ключи, модели смартфонов или других устройств.

По словам Фаулера, Super VPN является популярным сервисом, так как в магазинах приложений App Store и Google Play его загрузили более 100 млн раз.

«Компания не предоставляет конкретной информации о своем местонахождении на веб-сайте, что вызывает опасения по поводу прозрачности и безопасности этого бесплатного VPN-сервиса», — заключил исследователь.