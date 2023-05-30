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Tinder начал предупреждать россиян о прекращении работы в РФ

Популярное приложение для знакомств Tinder начало рассылать пользователям предупреждения о грядущей в конце июня блокировке сервиса. Об этом пишет РБК.

Tinder начал предупреждать о прекращении работы в России
© globallookpress.com

По данным телеканала, при очередном открытии программы всплывает уведомление о том, что сервис завершит работу в России 30 июня 2023 года.

В уведомлении сообщается также, что до этого срока пользователи сервиса смогут общаться и создавать пары.

Россияне утратят возможность совершать покупки в приложении с 31 мая, отметили в пресс-службе сервиса.

В Tinder появился новый режим

В частности, у пользователей из России пропадет возможность приобретать суперлайки, бусты, премиум-подписки. Вместе с тем, действующие подписки будут действовать до 30 июня.

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