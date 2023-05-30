Эксперт назвал цель визита Маска в Китай

Twitter, как и другие крупные американские сервисы, заблокирован в Китае. Поэтому задача компании - получить доступ к одному из крупнейших рынков мира. При этом желающие работать в Китае компании выполняют требования местного законодательства. Та же Apple под них "прогнулась". Google пока не "прогибается", но все ожидают, что она может это сделать.



Маск видит, как его бизнес "зажимают" в Европе, поэтому для его развития он вполне мог поехать в Китай. Полагаю, что предприниматель отправился туда именно из-за истории с Twitter. Он хочет увеличить капитализацию компании, попав на рынок Китая. Потому что если посмотреть на другие бизнесы Маска - Tesla или Space X - то там особого участия китайцев нет. Автомобили Tesla и так продаются в Китае, и не думаю, что у него есть какие-то "завязки" с Пекином касательно Space X. Актуальная повестка - это Twitter, сейчас стороны будут находить какие-то точки соприкосновения, чтобы решить претензии со стороны китайских властей и Twitter начал работать в стране.

Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)