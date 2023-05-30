Эксперт назвал цель визита Маска в Китай
Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в разговоре с Рамблером прокомментировал первый за три года визит американского миллиардера Илона Маска в Китай, где у предпринимателя запланированы встречи с местными высокопоставленными чиновниками. По словам специалиста, цель поездки Маска - это поиск точек соприкосновения с властями КНР касательно работы там соцсети Twitter, владельцем которой он является.
Twitter, как и другие крупные американские сервисы, заблокирован в Китае. Поэтому задача компании - получить доступ к одному из крупнейших рынков мира. При этом желающие работать в Китае компании выполняют требования местного законодательства. Та же Apple под них "прогнулась". Google пока не "прогибается", но все ожидают, что она может это сделать.
Маск видит, как его бизнес "зажимают" в Европе, поэтому для его развития он вполне мог поехать в Китай. Полагаю, что предприниматель отправился туда именно из-за истории с Twitter. Он хочет увеличить капитализацию компании, попав на рынок Китая. Потому что если посмотреть на другие бизнесы Маска - Tesla или Space X - то там особого участия китайцев нет. Автомобили Tesla и так продаются в Китае, и не думаю, что у него есть какие-то "завязки" с Пекином касательно Space X. Актуальная повестка - это Twitter, сейчас стороны будут находить какие-то точки соприкосновения, чтобы решить претензии со стороны китайских властей и Twitter начал работать в стране.Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)
Специалист подчеркнул, что в настоящее время рекламодатели "активно отворачиваются от Twitter из-за поведения Маска" и давления некоторых сил в США.
"У компании начались проблемы - вплоть до того, что там начали сокращать персонал. Поэтому Маск сейчас должен найти выход из сложившейся ситуации, например, подыскать крупный рынок, с которым можно договориться. Возможно, это и есть Китай", — сказал эксперт.
Ранее сообщалось, что Twitter могут полностью заблокировать в Европе из-за фейков. 25 августа на территории Евросоюза вступит в силу "Закон о цифровых услугах", который станет обязательным для исполнения всеми компаниями, работающими на местном рынке. Он обязывает их бороться с дезинформацией и фейковыми новостями на своих платформах. Министр цифровых технологий Франции Жан-Ноэль Барро обратил внимание на то, что Twitter под руководством Маска отказался следовать "Добровольному своду правил" — сборнику рекомендательных норм, который совсем скоро станет обязательным. Чиновник заявил, что если администрация соцсети не станет исполнять новый закон, то на территории Евросоюза платформу полностью заблокируют.