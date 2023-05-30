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Стала известна причина разницы в размерах у северных и южных рыб

Рыбы холодных полярных морей имеют более крупные размеры, чем живущие в теплых тропических водах из-за более низкого уровня смертности. К такому выводу пришли ученые из австралийского Университета Монаша в своей статье, опубликованной в журнале PLOS Biology.

Стала известна причина разницы в размерах у северных и южных рыб
© РИА Новости

В рамках исследования были проанализированы данные по массе при рождении, скорости роста и риску смертности у 47 видов морских рыб. Результаты показали, что у обитателей тропических вод смертность выше на 80%, чем у живущих в холодных приполярных морях.

Данный аспект, по мнению ученых, позволяет северным рыбам не только жить дольше, но и медленнее достигать половой зрелости, направляя все доступные ресурсы организма на увеличение размеров. При позднем размножении обитатели холодных приполярных морей откладывают максимальное количество икры, чем не могут похвастаться рыбы тропических вод в силу меньших размеров и более раннего достижения половой зрелости.

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