Как быстро перезагрузить зависший ноутбук: 3 способа

Нет ничего хуже зависшего компьютера, и особенно ноутбука: если рабочая машина откажет в самый неподходящий момент, то важно знать, как правильно и быстро перезагрузить систему. Портал lifehacker.ru рассказал, как это сделать.

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Что стоит сделать, прежде чем перезагружаться

Чаще всего, компьютер перестает откликаться на команды из-за того, что какая-то из запущенных программ дала сбой. Соответственно, есть смысл попытаться закрыть эту программу — иногда это помогает обойтись без перезагрузки. Попробуйте закрыть окно сочетанием клавиш Alt + F4 (Command + Q на macOS).

Если это не помогло, попытайтесь открыть «Диспетчер задач» сочетанием Ctrl + Alt + Del (Option + Command + Esc на macOS), выберите зависшую программу в списке и нажмите «Снять задачу».

Быстрая перезагрузка ноутбука

Ноутбуки, как и большинство ПК, обладают универсальным способом перезагрузки, который работает одинаково вне зависимости от модели и производителя. Нажмите и удерживайте кнопку питания устройство, пока оно не выключится — иногда на это требуется до пяти секунд. Метод эффективный, но стоит помнить о том, что он резко отключает питание системы, из-за чего вы можете потерять несохраненные данные.

Как перезагрузить ноутбук при помощи горячих клавиш

На Windows

Выйдите на рабочий стол клавишами Win + D .

. Зажмите Alt + F4 , пока на экране не появится меню «Завершение работы Windows».

, пока на экране не появится меню «Завершение работы Windows». Выберите опцию «Перезагрузить» и нажмите Enter.

На macOS

Нажмите Control + кнопку питания, чтобы вызвать меню перезагрузки.

+ кнопку питания, чтобы вызвать меню перезагрузки. Подтвердите перезагрузку нажатием Enter.

Как перезагрузить ноутбук через командную строку

На Windows

Нажмите Win и введите в поиск «Командная строка» или cmd .

и введите в поиск «Командная строка» или . Запустите «Командную строку» от имени администратора и нажмите Enter .

. На экране появится терминал. Введите команду shutdown -r и нажмите Enter.

На macOS