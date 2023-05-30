Как быстро перезагрузить зависший ноутбук: 3 способа
Нет ничего хуже зависшего компьютера, и особенно ноутбука: если рабочая машина откажет в самый неподходящий момент, то важно знать, как правильно и быстро перезагрузить систему. Портал lifehacker.ru рассказал, как это сделать.
Что стоит сделать, прежде чем перезагружаться
Чаще всего, компьютер перестает откликаться на команды из-за того, что какая-то из запущенных программ дала сбой. Соответственно, есть смысл попытаться закрыть эту программу — иногда это помогает обойтись без перезагрузки. Попробуйте закрыть окно сочетанием клавиш Alt + F4 (Command + Q на macOS).
Если это не помогло, попытайтесь открыть «Диспетчер задач» сочетанием Ctrl + Alt + Del (Option + Command + Esc на macOS), выберите зависшую программу в списке и нажмите «Снять задачу».
Быстрая перезагрузка ноутбука
Ноутбуки, как и большинство ПК, обладают универсальным способом перезагрузки, который работает одинаково вне зависимости от модели и производителя. Нажмите и удерживайте кнопку питания устройство, пока оно не выключится — иногда на это требуется до пяти секунд. Метод эффективный, но стоит помнить о том, что он резко отключает питание системы, из-за чего вы можете потерять несохраненные данные.
Как перезагрузить ноутбук при помощи горячих клавиш
На Windows
- Выйдите на рабочий стол клавишами Win + D.
- Зажмите Alt + F4, пока на экране не появится меню «Завершение работы Windows».
- Выберите опцию «Перезагрузить» и нажмите Enter.
На macOS
- Нажмите Control + кнопку питания, чтобы вызвать меню перезагрузки.
- Подтвердите перезагрузку нажатием Enter.
Как перезагрузить ноутбук через командную строку
На Windows
- Нажмите Win и введите в поиск «Командная строка» или cmd.
- Запустите «Командную строку» от имени администратора и нажмите Enter.
- На экране появится терминал. Введите команду shutdown -r и нажмите Enter.
На macOS
- Нажмите Control + «Пробел», чтобы открыть меню Spotlight.
- Введите в поиск слово Terminal и нажмите Enter.
- На экране появится терминал. Введите команду sudo shutdown -r now и нажмите Enter.