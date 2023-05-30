Глава Nvidia раскрыл легкий способ стать программистом

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что распространение новых инструментов искусственного интеллекта позволит каждому человеку стать программистом без особых усилий. Об этом сообщает Business Insider.

«Барьер программирования невероятно низок. Сейчас все мы можем стать программистами — нужно просто что-то сказать компьютеру», — сообщил Хуанг на конференции Computex в Тайбэе.

Он также отметил, что возможность писать код, просто вводя несколько команд в систему ИИ, позволит преодолеть «цифровой разрыв» между людьми, а также повысит уровень развития программирования.

Процессоры Nvidia поддерживают разработки в области ИИ, такие как чат-бот ChatGPT от OpenAI. Компания заинтересована в популяризации ИИ, так как системам необходимы более мощные чипы, которые Nvidia активно разрабатывает.

Хуанг уверен, что искусственный интеллект совершил революцию в вычислительной технике.

«В каждую компьютерную эпоху вы могли делать разные вещи, которые раньше были невозможны, и искусственный интеллект, безусловно, подходит под определение новой эпохи», — заключил глава Nvidia.