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Роскосмос планирует изменить свой логотип

Госкорпорация "Роскосмос" планирует учредить внешний вид своей эмблемы, следует из проекта приказа, опубликованного во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Роскосмос» планирует изменить свой логотип
© РИА Новости

"Приказываю учредить эмблему государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", - говорится в документе.

Как отмечается в проекте приказа, эмблема представляет собой изображение в виде красной стрелки, символизирующей космическую ракету, расположенную поверх серого эллипса, символизирующего космическую орбиту. Также в эмблеме присутствует надпись "Роскосмос".

В проекте также говорится, что эмблема госкорпорации может быть выполнена в многоцветном и одноцветном вариантах, а также с латинским написанием названия "Роскосмос". Таким образом, эмблема будет соответствовать товарному знаку госкорпорации.

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