«Роскосмос» планирует изменить свой логотип

Госкорпорация "Роскосмос" планирует учредить внешний вид своей эмблемы, следует из проекта приказа, опубликованного во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в проекте приказа, эмблема представляет собой изображение в виде красной стрелки, символизирующей космическую ракету, расположенную поверх серого эллипса, символизирующего космическую орбиту. Также в эмблеме присутствует надпись "Роскосмос".

В проекте также говорится, что эмблема госкорпорации может быть выполнена в многоцветном и одноцветном вариантах, а также с латинским написанием названия "Роскосмос". Таким образом, эмблема будет соответствовать товарному знаку госкорпорации.