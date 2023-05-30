Россия развернула полную группировку гидрометеорологических спутников

Россия впервые развернула полную группировку гидрометеорологических космических спутников на геостационарной орбите. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

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Там заявили, что 5 февраля 2023 года на орбиту был доставлен космический аппарат «Электро-Л» №4, который уже начал использоваться по целевому назначению. Первый элемент системы, «Электро-Л» №2, был запущен 11 декабря 2015 года, а второй — «Электро-Л» № 3 — вышел на орбиту 24 декабря 2019 года.

Таким образом, впервые в истории отечественной космонавтики свою работу начала группировка гидрометеорологической космической системы «Электро» из трех спутников. Она будет круглосуточно передавать с орбиты высококачественные снимки и помогать решать вопросы мониторинга климата, анализа акваторий морей и океанов, а также повышать оперативность прогнозов погоды. Кроме того, она способна давать экстренную информацию при выявлении чрезвычайных ситуаций.