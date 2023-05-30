В Австралии обнаружены два растения с мощным заживляющим действием

Одним из образцов стало растение калофиллум волокнистолистный (Calophyllum inophyllum), из которого выделили наноэмульсию — смесь жидкостей с каплями масла наноразмера. Вторым объектом исследования была тиноспора смилаксовая (Tinospora smilacina), из которой получили водный экстракт листьев.

Анализ показал, что оба растения особо богаты биоактивными соединениями, такие как флавоноиды и жирные кислоты, которые способны эффективно заживлять раны, бороться с патогенными микроорганизмами, а также обладают антиоксидантным действием. Еще с давних времен эти растения активно использовались в традиционной медицине для лечения кожных заболеваний, ран и боли, а также для лечения укусов змей, головных болей, ревматоидного артрита и других воспалительных процессов.