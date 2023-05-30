В древнейших туалетах Иерусалима выявили возбудителя дизентерии

Этот микроорганизм был частой причиной сильнейшей диареи у людей, живших в то время. Это самый древний известный случай заражения этим паразитом в истории человечества.

«Тот факт, что эти паразиты присутствовали в отложениях из двух выгребных ям Иерусалима железного века, предполагает, что дизентерия была эндемичной в Иудейском королевстве», — рассказал ведущий автор исследования Кембриджского отдела археологии, доктор Пирс Митчелл.

Образцы фекалий, возрастом в 2,5 тыс. лет, были взяты из осадка под туалетами, найденными в комплексах домов, датированных VII веком до нашей эры, когда Иерусалим был столицей Иудеи. Тесты на Entamoeba и Cryptosporidium были отрицательными, а тесты на Giardia дали положительный результат. Для исследований был применен биомолекулярный метод под названием ELISA.