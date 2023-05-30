$80.06+0.0985.90-0.02

В древнейших туалетах Иерусалима выявили возбудителя дизентерии

Исследователи обнаружили следы одноклеточного микроорганизма Giardia duodenalis, возбудителя дизентерии, в остатках фекалий, найденных в древних выгребных ямах в Иерусалиме. Об этом пишет Science Daily.

В древнейших туалетах Иерусалима выявили возбудителя дизентерии
© globallookpress.com

Этот микроорганизм был частой причиной сильнейшей диареи у людей, живших в то время. Это самый древний известный случай заражения этим паразитом в истории человечества.

«Тот факт, что эти паразиты присутствовали в отложениях из двух выгребных ям Иерусалима железного века, предполагает, что дизентерия была эндемичной в Иудейском королевстве», — рассказал ведущий автор исследования Кембриджского отдела археологии, доктор Пирс Митчелл.

Образцы фекалий, возрастом в 2,5 тыс. лет, были взяты из осадка под туалетами, найденными в комплексах домов, датированных VII веком до нашей эры, когда Иерусалим был столицей Иудеи. Тесты на Entamoeba и Cryptosporidium были отрицательными, а тесты на Giardia дали положительный результат. Для исследований был применен биомолекулярный метод под названием ELISA.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий