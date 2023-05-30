Глава NVIDIA предупредил о растущем влиянии искусственного интеллекта на рынок труда
Президент и главный исполнительный директор компании NVIDIA Дженсен Хуанг выразил уверенность, что искусственный интеллект (ИИ) кардинально изменит рынок труда и необходимо уже сейчас активно учиться обращению с ним. Его слова приводит Bloomberg.
«Компании смогут воспользоваться преимуществами ИИ, укрепив свои позиции. Те, кто не сможет этого сделать, исчезнут», — уверен Дженсен Хуанг.
По его мнению, новые технологии, наподобие ChatGPT от компании OpenAI, будут использоваться для повышения производительности труда работников в широком спектре отраслей, а также для создания новых рабочих мест.
При этом, выступая в Национальном тайваньском университете в Тайбэе, Дженсен Хуанг призвал студентов создать что-то новое в эпоху ИИ.
«За 40 лет мы создали ПК, интернет, мобильные устройства, облачные вычисления, а теперь открыли и эру ИИ. Что создадите вы? Чем бы оно ни было, преследуйте свою цель бегом, как мы, а не идите пешком. Ты либо бежишь за едой, либо убегаешь, чтобы ею не стать», - констатировал он.
Ранее генеральный директор OpenAI Сэм Олтмен выступил в Конгрессе США с призывом начать регулирование технологии искусственного интеллекта, чтобы избежать «значительного вреда миру». Олтмен предложил рассмотреть требования к лицензированию и тестированию разработчиков ИИ.
По его мнению, подлежать лицензированию должен любой искусственный интеллект, который способен убеждать или манипулировать людьми. Также глава OpenAI добавил, что различные компании должны иметь право не давать доступ к своим данным для обучения ИИ.
В свою очередь Всемирная организация здравоохранения также порекомендовала человечеству быть осторожным с ИИ.