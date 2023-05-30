Глава NVIDIA предупредил о растущем влиянии искусственного интеллекта на рынок труда

«За 40 лет мы создали ПК, интернет, мобильные устройства, облачные вычисления, а теперь открыли и эру ИИ. Что создадите вы? Чем бы оно ни было, преследуйте свою цель бегом, как мы, а не идите пешком. Ты либо бежишь за едой, либо убегаешь, чтобы ею не стать», - констатировал он.