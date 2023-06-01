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Уточнено место посадки российской «Луны-27»

Автоматическая межпланетная станция «Луна-27» сядет на поверхность естественного спутника Земли южнее космического аппарата (КА) «Луна-25», уточняется в научном отчете Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН). Об этом сообщает РИА Новости.

Уточнено место посадки российской «Луны-27»
© ТАСС

«В 2022 году исследовались вопросы выбора места посадки следующего по времени старта миссии отечественного посадочного КА — "Луна-27". "Луна-27" представляет собой спускаемый аппарат, предназначенный для посадки на широтах южнее 80 градусов южной широты», — говорится в материалах.

В итоге, как заметили в ИКИ РАН, место посадки «Луны-27» окажется на 10 градусов ближе к Южному полюсу Луны, чем «Луны-25», которая опустится вблизи параллели 70 градусов южной широты.

В мае «Роскосмос» сообщил, что миссия «Луна-25» будет запущена в августе.

В апреле в материалах правительства к посещению премьер-министром Михаилом Мишустиным Научно-производственного объединения им. С.А. Лавочкина утверждалось, что реализация российских миссий «Луна-26» (орбитальная) и «Луна-27» (посадочная) начнется в 2027-2028 годах.

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