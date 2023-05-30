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Создатели «Грустнограма» запустили соцсеть для нормальных людей

В России появилась новая рекомендательная социальная сеть Norm. Как говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru», эта платформа предназначена для «нормальных людей».

Создатели «Грустнограма» запустили соцсеть для нормальных людей
© Norm

Создателями соцсети выступили люди, ответственные за выход «Грустнограма», появившегося в марте 2022 года. Norm предлагает новый подход к продвижению личных блогов, брендов и бизнесов, но только тех, которые были отмечены пользователями как полезные.

Главной особенностью сервиса называются максимально точные рекомендации специалистов, товаров или услуг от пользователей, которые будут отвечать за них своей репутацией, отображаемой в профиле.

«В основе Norm лежат две простые идеи. Первая — на смену паразитическому тренду на бесконечные прогревы и обучению продажам на «большие чеки» за большие чеки, создать тренд на качество самих продуктов. Вторая — персонализированное пространство рекомендаций. Я хочу видеть рейтинг, основанный на мнении близких мне людей, которое ценно для меня, а не «среднюю температуру по больнице с ботами», — сообщил основатель Norm Александр Токарев.

Приложение Norm доступно для iOS и Android. Попасть в социальную сеть можно только по инвайту.

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