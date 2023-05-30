Создатели «Грустнограма» запустили соцсеть для нормальных людей

«В основе Norm лежат две простые идеи. Первая — на смену паразитическому тренду на бесконечные прогревы и обучению продажам на «большие чеки» за большие чеки, создать тренд на качество самих продуктов. Вторая — персонализированное пространство рекомендаций. Я хочу видеть рейтинг, основанный на мнении близких мне людей, которое ценно для меня, а не «среднюю температуру по больнице с ботами», — сообщил основатель Norm Александр Токарев.