ПО Сбера InterSphere показало совместимость с российской системой Astra Linux

«Одно из стратегически важных направлений развития программного стека ГК "Астра" — это обеспечение его стопроцентной совместимости с актуальными для рынка продуктами других ИТ-разработчиков. ОС Astra Linux Special Edition выбирают в качестве платформы компании разного масштаба и отраслевой специфики. Успешная сертификация InterSphere в рамках программы Ready for Astra Linux — это еще один шаг на пути формирования экосистемы отечественных решений для значимых сфер экономики», — говорит Илья Сивцев, генеральный директор ГК «Астра».