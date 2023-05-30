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ПО Сбера InterSphere показало совместимость с российской системой Astra Linux

Сбер и ГК «Астра» успешно завершили испытания совместимости разработанного в Сбере управляющего программного обеспечения InterSphere и операционной системы Astra Linux Special Edition.

ПО Сбера InterSphere показало совместимость с российской системой Astra Linux
© Unsplash

InterSphere включено в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры Это мультиплатформенное решение предоставляет полный спектр функционала по работе с наличностью, контактными и бесконтактными картами, обеспечивает быстрый ввод данных с использованием штрихкодов, позволяет идентифицировать клиента с помощью лицевой биометрии и так далее.

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Программное обеспечение может использоваться при управлении банкоматами, системами электронной очереди, вендинговыми аппаратами, электронными кассирами, билетными терминалами, автоматизированными депозитарными машинами, паркоматами, рекламными медиаповерхностями, кассами самообслуживания.

«Интеграция с Astra Linux позволяет нашему InterSphere обслуживать устройства, применяемые в различных отраслях экономики. 80 процентов программного обеспечения банкоматов Сбера эффективно работает на InterSphere, и теперь мы готовы предложить нашу разработку рынку. Среди потенциальных клиентов мы видим государственные учреждения, организации здравоохранения, ретейла, общественного питания, транспорта и так далее. Наше программное обеспечение позволит снизить зависимость от иностранных вендоров, сократив расходы при высоком уровне безопасности и производительности систем», — комментирует старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина.

Astra Linux Special Edition — российская операционная система с широким современным функционалом и комплексом уникальных средств защиты информации, позволяющих обеспечить максимальный уровень ИТ-безопасности. Продукт включен в реестр Минцифры, имеет сертификаты всех регуляторов и может применяться в различных информационных системах, в том числе обрабатывающих любые конфиденциальные данные. Astra Linux используют государственные и частные организации, госкорпорации и концерны, промышленные предприятия и объекты критической информационной инфраструктуры.

«Одно из стратегически важных направлений развития программного стека ГК "Астра" — это обеспечение его стопроцентной совместимости с актуальными для рынка продуктами других ИТ-разработчиков. ОС Astra Linux Special Edition выбирают в качестве платформы компании разного масштаба и отраслевой специфики. Успешная сертификация InterSphere в рамках программы Ready for Astra Linux — это еще один шаг на пути формирования экосистемы отечественных решений для значимых сфер экономики», — говорит Илья Сивцев, генеральный директор ГК «Астра».

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