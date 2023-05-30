Как пользоваться авто-архивацией на Android: простой способ очистить место на телефоне

Нет ничего хуже, чем недостаток свободного места на телефоне, когда позарез нужно загрузить новое приложение. На iPhone эту проблему можно решить, «выгрузив» лишние приложения, однако на Android аналогичная функция появилась сравнительно недавно. Портал SlashGear рассказал, как пользоваться авто-архивацией приложений.

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Как включить авто-архивацию приложений

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Функция автоматической архивации включается, когда вы пытаетесь загрузить на Android-устройство новое приложение, но для установки не хватает свободной памяти. Помимо этого, разработчик приложения, которое вы загружаете, должен предварительно включить поддержку автоматической архивации, но для более новых программ это вряд ли станет проблемой. Поддержка архивации стала обязательным требованием для публикации в Play Store еще в августе 2021 года.

Пока что Android не позволяет пользователям включать авто-архивацию в ручном режиме, когда на встроенном накопителе еще есть свободное место. Но если оно совсем закончилось, и вы пользуетесь последней версией Android, то при установке очередного приложения вы получите соответствующее уведомление.

Откройте Google Play и попытайтесь загрузить новое приложение.

На экране телефона должно появиться уведомление, которое предложит включить автоматическую архивацию.

Включите функцию.

Как пользоваться авто-архивированными приложениями

Согласно Google, когда установленное приложение подвергается автоматической архивации, его иконка все еще высвечивается на домашнем экране телефона — но поверх изображения будет значок облака, означающий частично установленный статус. Чтобы открыть такое приложение, просто нажмите на его иконку. Начнется процесс повторной загрузки программы (если она доступна в Play Store). После того, как повторная загрузка завершится, вы сможете пользоваться приложением как обычно.