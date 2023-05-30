Среди обломков «Титаника» нашли потерянное ожерелье с зубом мегалодона

Ожерелье из зуба мегалодона, которое никто не видел с момента крушения «Титаника» 15 апреля 1912 года, было найдено среди обломков судна на дне Атлантического океана. Как сообщает канал ITV со ссылкой на компанию Magellan Ltd, обнаружить его удалось при полноразмерном цифровом сканировании лайнера.

Исследователи компании совместно со специалистами Atlantic Production сделали около 700 тысяч изображений затонувшего корабля с помощью двух подводных лодок. Позже они были преобразованы в «движущееся сканирование». На одном из участков эксперты нашли ожерелье, сделанное из зуба доисторической акулы со встроенными в него золотыми украшениями.

Теперь Magellan Ltd собирается связаться с членами семей 2200 пассажиров «Титаника», чтобы установить личность владельца драгоценности. Для этого там планируют использовать искусственный интеллект.