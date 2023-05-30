Хакеры начали атаковать российские компании

Российские компании получают фишинговые письма с вредоносным программным обеспечением. Его исходные коды размещены в открытом доступе на веб-сервисе для хранения IT-проектов GitHub и доступны всем желающим, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bi.Zone.

Эти письма направляют хакеры. Они распространяют вредоносное программное обеспечение под названием Umbral. Оно собирает с зараженных компьютеров учетные данные пользователей, говорится в сообщении.

Действуют они сейчас посредством рассылки фишинговых писем с приложенными файлами с опасными ярлыками. Подчеркивается, что они замаскированы под документы с названием «План Рейдеров». При открытии такого файла запускается процесс компрометации устройства.

За счет Umbral злоумышленники могут обходить средства защиты. Среди других возможностей для мошенников - повышение привилегии, сбор информации о скомпрометированной системе и извлечение аутентификационных данных из широкого ряда приложений, включая браузеры Chrome, Opera и «Яндекс Браузер», мессенджера Discord и игры Minecraft.

По словам специалистов, многие приложения содержат пароли как для личных учетных записей, так и для корпоративных. Злоумышленники получают доступ к целевой сети и затем используют ее для рассылки фишинговых писем внутри фирмы.