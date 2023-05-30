$80.06+0.0985.90-0.02

Хакеры массово рассылают компаниям письма с вирусами

Российские компании получают фишинговые письма с вредоносным программным обеспечением. Его исходные коды размещены в открытом доступе на веб-сервисе для хранения IT-проектов GitHub и доступны всем желающим, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bi.Zone.

Хакеры начали атаковать российские компании
© globallookpress.com

Эти письма направляют хакеры. Они распространяют вредоносное программное обеспечение под названием Umbral. Оно собирает с зараженных компьютеров учетные данные пользователей, говорится в сообщении.

Действуют они сейчас посредством рассылки фишинговых писем с приложенными файлами с опасными ярлыками. Подчеркивается, что они замаскированы под документы с названием «План Рейдеров». При открытии такого файла запускается процесс компрометации устройства.

За счет Umbral злоумышленники могут обходить средства защиты. Среди других возможностей для мошенников - повышение привилегии, сбор информации о скомпрометированной системе и извлечение аутентификационных данных из широкого ряда приложений, включая браузеры Chrome, Opera и «Яндекс Браузер», мессенджера Discord и игры Minecraft.

По словам специалистов, многие приложения содержат пароли как для личных учетных записей, так и для корпоративных. Злоумышленники получают доступ к целевой сети и затем используют ее для рассылки фишинговых писем внутри фирмы.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Соловиченко заявила, что скидочные купоны, приходящие на электронную почту во вложении, могут быть опасными.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий