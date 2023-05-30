Ученые предрекли жаркое лето для большей части Европы

Уничтоженный урожай и погибшие птицы – итог сильнейшего урагана с градом, который прошел в Пакистане. В других регионах планеты потопы и засухи. Чем еще удивляет климат в разных странах мира, и какими последствиями это грозит, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Максим Красоткин.

Со стороны может показаться, что это массированный обстрел. Но урон от града величиной с яблоко не меньше. В самой плодородной провинции страны Пенджаб под удар попала значительная часть посевов – тут выращивают едва ли не всю пшеницу в стране.

Видео дня

От разрушительного наводнения сейчас приходит в себя север Италии. Там под воду ушел округ Эмилия-Романья. Люди были вынуждены спасаться на крышах домов, а по улицам передвигались только на катерах – глубина позволяла. Ущерб уже оценили в шесть миллиардов евро. Но он может быть куда больше: наводнение уничтожило бесценные древние книги в музеях и церквях. И, конечно, нанесло удар по сельскому хозяйству.

В Испании, наоборот, мечтают об осадках. Там продолжительная засуха уничтожает посевы и даже меняет традиционный вкус вина, к которому привыкли за столетия. В Каталонии даже ввели ограничения на воду. Так, поливать сады можно не больше двух раз в неделю, запрещено мыть машины и наполнять бассейны. Из-за засухи уже подскочили цены на оливковое масло. То же самое произойдет и в других странах, так как Испания – крупнейший поставщик на европейский рынок овощей и фруктов. А тут еще и пожары уничтожают как леса, так и посевы.

«Потепление и климатические изменения уже дают возможность продвигать многие сельхозкультуры к северным широтам, поэтому это будет компенсировать выпадение каких-то более южных широт производителей из баланса продовольствия», – сказал ученый секретарь Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А. А. Никонова Саджи Котеев.