Российские медики научились определять скрытые кровопотери с помощью ИИ

Для помощи российским хирургам была создана нейросеть, которая отслеживает состояние пациента и сообщает о малейших отклонениях

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Сотрудники Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), разработали первый в России алгоритм на основе искусственного интеллекта, который помогает врачам анестезиологам-реаниматологам обнаруживать скрытые кровопотери. Это важно, так как даже опытные врачи не всегда могут вовремя заметить эту проблему, что чревато серьёзным осложнениям. Алгоритм работает на основе данных с медицинского оборудования, такого как мониторы пациента. Он позволяет врачам прогнозировать тяжёлые состояния пациентов, связанные со скрытыми кровопотерями после операций или полученных травм.

Подключение нескольких медицинских устройств и отслеживание большого числа показателей делают скрытые кровопотери труднообнаружимыми даже для опытных врачей. В данном случае нейронная сеть регистрирует и анализирует данные с мониторинга, чтобы выявить скрытое кровотечение. Для обучения алгоритма использовалась база данных с информацией о более чем 40 тысячах пациентов, находившихся в реанимации. Эта технология искусственного интеллекта и обработки больших данных обладает потенциалом для повышения качества медицинской помощи.