Космонавт Кононенко может побить рекорд по пребыванию на орбите

Российский космонавт Олег Кононенко может стать первым человеком, который провел на орбите Земли свыше 1000 суток. Об этом пишет РИА «Новости».

В пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» уточнили, что в основной состав 70-й и 71-й длительных экспедиций на МКС включены космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб. Вместе с ними в сентябре 2023 года отправится на орбиту астронавт NASA Лорал О’Хара.

На МКС Чуб и Кононенко, согласно планам госкорпорации, останутся до сентября 2024 года. Их возвращение обеспечит корабль «Союз МС-25». Лорал О’Хара, в свою очередь, должна будет вернуться в марте 2024 года.

По данным агентства, в настоящее время мировой рекорд по суммарной продолжительности пребывания человека на орбите принадлежит Геннадию Падалке - 878 суток 11 часов 29 минут (за 5 полетов).