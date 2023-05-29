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Космонавт Кононенко может побить рекорд по пребыванию на орбите

Российский космонавт Олег Кононенко может стать первым человеком, который провел на орбите Земли свыше 1000 суток. Об этом пишет РИА «Новости».

Космонавт Кононенко может побить рекорд по пребыванию на орбите
© РИА Новости

В пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» уточнили, что в основной состав 70-й и 71-й длительных экспедиций на МКС включены космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб. Вместе с ними в сентябре 2023 года отправится на орбиту астронавт NASA Лорал О’Хара.

На МКС Чуб и Кононенко, согласно планам госкорпорации, останутся до сентября 2024 года. Их возвращение обеспечит корабль «Союз МС-25». Лорал О’Хара, в свою очередь, должна будет вернуться в марте 2024 года.

По данным агентства, в настоящее время мировой рекорд по суммарной продолжительности пребывания человека на орбите принадлежит Геннадию Падалке - 878 суток 11 часов 29 минут (за 5 полетов).

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102-й российский космонавт Кононенко провел в космосе 736 суток 18 часов 43 минуты, совершил пять выходов в открытый космос. Новый полет позволит ему преодолеть рубеж в 1000 суток, проведенных на орбите.

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