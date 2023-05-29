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«Джеймс Уэбб» обнаружил у одной из лун Сатурна гигантский гейзер

Телескоп «Джеймс Уэбб» зафиксировал на одной из лун Сатурна — Энцеладе — гигантский гейзер, который выбрасывает воду на сотни километров в космос. Как сообщает журнал Space, в содержимом выбросов было обнаружено множество химических ингредиентов, которые необходимы для формирования живых организмов.

У луны Сатурна заметили гигантский гейзер
© NASA

Телескоп заснял гейзер еще в ноябре 2022 года, однако результаты исследования предоставили лишь 17 мая во время конференции в Научном институте космического телескопа в Балтиморе. Ученые подчеркивают, что не впервые фиксировали выбросы воды, однако технические возможности «Джеймса Уэбба» позволили выяснить, что струи пара уходят в космос намного дальше, чем диаметр самого Энцелада, составляющий 504 км.

Анализ показал, что выбросы содержат углекислый газ и аммиак — органические молекулы, части которых нужны для возникновения жизни. Не исключено, что их источником служит сама жизнь. В частности, метан может быть одним из продуктов жизнедеятельности, которая спрятана глубоко под ледяной поверхностью спутника.

Еще один необходимый элемент — вода. Хотя поверхность Энцелада покрыта толстым слоем льда, исследования вращения луны показывают, что под поверхностью может находиться целый океан жидкой воды. Самим источником выбросов могут служить гидротермальные жерла на океанском дне, о чем косвенно говорят обнаруженные в шлейфах частицы кремнезема.

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