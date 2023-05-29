Российские исследователи нашли способ сделать простой аккумулятор тепла

Российские исследователи из ФИЦ Проблем химической физики и медицинской химии РАН (Черноголовка) предложили использовать добавку оксида графена в парафин для того, чтобы сделать простой и быстро «заряжающийся» термоаккумулятор. Статья, написанная в соавторстве с коллегами из ФИЦ Химической физики РАН и Центральным Южным Университетом Чанша в Китае, опубликована в Journal of Composite Science.

© InScience

Создание материалов, способных накапливать и хранить тепло — актуальная задача для современной науки о материалах. Один из достаточно простых способов — парафиновые грелки, которые можно нагревать на водяной бане. Однако такой термоаккумулятор заряжается не очень быстро. Стандартный способ быстро «влить» тепло в вещество — использование микроволн — в данном случае не подходит, поскольку парафин в микроволновке не нагревается.

Авторы работы предложили модифицировать парафин добавкой небольшого количества восстановленного оксида графена. Эксперимент показал, что добавка всего 0,3% оксида графена по массе не только полностью окрашивает парафин в черный цвет, но и меняет его свойства в отношении микроволн. В эксперименте модифицированный и немодифицированный парафины одинаково медленно нагревались на водяной бане, однако в микроволнах обыкновенный парафин за две минуты нагрелся всего до 32°C, а композит с оксидом графена — до 74°C, после чего медленно отдавал тепло.