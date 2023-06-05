Самые интересные альтернативы ChatGPT

ChatGPT — далеко не единственный чат-бот на просторах Интернета. Да, его можно назвать самым популярным, однако по стопам OpenAI пошли множество других компаний, которые разработали не менее интересные ИИ-платформы. Портал SlashGear рассказал о самых любопытных альтернативах ChatGPT.

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Perplexity — бесплатная платформа на базе алгоритма GPT-3.5, которая находится на стадии бета-тестирования. По заявлениям разработчиков, от ИИ-помощник отличается от аналогов акцентом на подаче информации из максимально проверенных источников.

Perplexity

YouChat следует образцу ChatGPT и выполняет функцию ассистента, который создан для того, чтобы поддерживать беседу, близкую к человеческой. Отличительной чертой этого ИИ можно назвать совместимость со множеством языков: немногие из аналогичных чат-ботов способны поддерживать разговор со многонациональной аудиторией. Однако ответы YouChat не всегда бывают точными, поэтому пользователям потребуется проверять факты.

YouChat

Jasper Chat — облачный чат-бот и один из самых популярных инструментов для написания текстов. Его интерфейс напоминает ChatGPT, однако разработчики сделали акцент на скорости и качестве генерируемого контента: для поиска информации в Интернете лучше воспользоваться чем-нибудь другим.

Jasper

DeepL Write также предназначен преимущество для генерации объемных текстов. Он не может похвастать красивым и удобным интерфейсом, но компенсирует этот недостаток своими возможностями: тексты DeepL Write ощущаются более отточенными. Кроме того, ИИ дает неплохие советы по правкам уже существующих текстов насчет грамматики, стиля и тона письма.

DeepL

Один из ИИ-проектов Google. Socratic рассчитан на аудиторию школьников, студентов и детей: этот бот предоставляет пользователям полезные руководства по учебе, видео и пошаговые инструкции. Кроме того, он использует сеть знаний Google для выдачи актуальной, корректной информации.

Socratic

Компания Anthropic, занимающаяся исследованиями в сфере безопасности ИИ, недавно запустила собственного чат-бота под названием Claude. Он обладает теми же функциями, что и ChatGPT, и делает акцент на свободной беседе между пользователем и ИИ-помощником. Однако разработчики предлагают две версии бота. Обычная содержит привычный набор инструментов, тогда как Claude Instant фокусируется на скорости ответов.

Anthropic

Chinchilla

Chinchilla от компании DeepMind отличается способностью быстро обрабатывать тонны информации из сети. Программная база чат-бота весит в три раза больше, чем GPT-3, и немногие ИИ-помощники способны работать с такой же скоростью. Chinchilla использует менее разговорный тон, чем аналоги, и способен ответить на большинство запросов одним или двумя предложениями.

Пожалуй, ни для кого не сюрприз, что один из самых сильных конкурентов ChatGPT — это недавний Bing AI от Microsoft. Он работает как поисковый движок со встроенным ИИ-помощником. Вместо того, чтобы вписывать привычные запросы в строку, пользователь может просто задать вопрос в свободной форме — и получить на него развернутый ответ. Bing AI работает на базе модели Prometheus, которая оптимизирует выдачу информации и позволяет формулировать запросы длиной до 1 000 слов.

Microsoft

Bing AI официально недоступен в России.

BLOOM — одна из лучших альтернатив ChatGPT как в плане качества, так и в плане количества функций. По сути, он максимизирует потенциал всех возможностей, позаимствованных у чат-бота OpenAI. Так, BLOOM способен генерировать текст на 46 языках, не считая 13 языков программирования. Он отлично справляется с ответами на вопросы, переводом текстов и помощью в грамматических правках.

BLOOM

Chatsonic выделяется на фоне аналогов как минимум тем, что он использует модель GPT-4 — тот же алгоритм, что ChatGPT предлагает премиум-подписчикам. Помимо этого, чат-бот обладает интеграцией сети знаний Google и отлично справляется с аналитикой данных, что делает его хорошим вариантом для бизнесов.

Chatsonic

Google запустила Bard AI в марте 2023 года, после чего бот достаточно быстро набрал популярность. Bard AI построен на уникальной языковой модели Google, благодаря чему чат-бот нередко подходит к поставленным запросам с необычных ракурсов, предоставляя ответы, которые были бы невозможны в случае ChatGPT. Еще стоит отметить, что Bard AI имеет доступ к Сети в реальном времени, тогда как бот OpenAI натренирован на базе данных от 2021 года.

Google