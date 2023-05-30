Хакеры начали атаковать российские компании

Хакеры начали рассылать компаниям из России фишинговые письма с вредоносным программным обеспечением. Исходные коды размещены в открытом доступе, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone.
Как уточняется, эксперты обнаружили кампанию, направленную против российских организаций из разных отраслей.
«Ее цель — распространение вредоносного программного обеспечения, которое собирает с зараженных компьютеров учетные данные пользователей», — объяснили специалисты.
Чтобы доставить вредоносное ПО в корпоративные сети, злоумышленники выбрали фишинговые письма с приложенными файлами с опасными ярлыками. Их замаскировали под документы с названием «План Рейдеров».
Вредоносное программное обеспечение позволяет злоумышленникам обходить средства защиты, повышать привилегии, собирать информацию о скомпрометированной системе.
Ранее сообщалось, что хакеры атаковали системы фонда «Сколково», в результате чего несколько его сервисов стали недоступны. Его инфраструктура подверглась атаке в ночь на 29 мая. Как отмечалось, среди опубликованных хакерами файлов не было никаких важных личных данных пользователей.